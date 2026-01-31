Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, bir yabancı oyuncusunu daha 1. Lig’e gönderdi. Daha önce Brezilyalı sağ bek Ruan’ı Sakaryaspor’a gönderen sarı-kırmızılılar, bu kez genç golcüsü İbrahim Sabra’yı Boluspor’a kiraladı.

Sezon başında Ürdün’ün Al Wehdat takımından transfer edilen 19 yaşındaki Sabra, geleceğe yatırım amacıyla kadroya dahil edilmişti. Bu sezon Göztepe formasıyla 9 maçta görev alan genç futbolcu, hiçbir karşılaşmada ilk 11’de yer almadı.

Beşiktaş maçında attığı röveşata golüyle dikkat çeken Sabra, ardından ağır bir sakatlık geçirdi. Yaklaşık 2 buçuk ay takımdan uzak kalan oyuncu, ilk yarının son haftasında sahalara döndü. Göztepe’de toplam 91 dakika forma giyen Sabra, sezon sonuna kadar Boluspor’da kiralık olarak oynayacak.