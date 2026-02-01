6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden ailelerin, aylar öncesinden hazırlık yaptığı anma programı, Kahramanmaraş Valiliği tarafından iptal edildi. Valiliğin kararına tepki gösteren aileler, yasaklamayı “keyfi ve gerekçesiz” olarak nitelendirdi.

Deprem felaketinin yıl dönümünde aileler, kamuoyuna açık bir anma gerçekleştirmek istediklerini, ancak herhangi bir somut gerekçe sunulmadan programın iptal edildiğini belirtti.

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenlerin yakınlarının bir araya gelerek oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, anma etkinliğinin Valilik kararıyla yasaklandığını duyurdu. Platformdan yapılan açıklamada, “Bu keyfi ve gerekçesiz karara karşı yasal haklarımızı kullanarak gerekli tüm hukuki başvuruları yapacağımızı kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verildi.

6 Şubat 2023 depremlerinin mağdurlarının oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere verildi:

"Kahramanmaraş'ta gerçekleştirmeyi planladığımız ve tüm resmî başvuru süreçleri eksiksiz biçimde tamamlanarak gerekli izinleri alınmış olan anma programımız, Kahramanmaraş Valiliği tarafından hukuka aykırı bir kararla son anda iptal edilmiştir. Bu keyfî ve gerekçesiz karara karşı yasal haklarımızı kullanarak gerekli tüm hukuki başvuruları yapacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Buna rağmen, kaybettiklerimizi anmaktan ve ortak hafızayı canlı tutmaktan vazgeçmiyoruz. Bu nedenle anma programımızı, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde gerçekleştirme kararı aldığımızı saygıyla duyururuz."