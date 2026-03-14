Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askerî tatbikat gerçekleştirdiği Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı. Seul ve Washington, beş gün önce, Kuzey Kore'den geldiğini iddia ettikleri 'askeri tehditlere' karşı ortak tatbikata başladıklarını bildirmiş, Kuzey Kore ise tatbikata tepki göstermiş ve "Hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlar doğurabilir" demişti.

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD’nin bölgedeki ortak askeri tatbikatlarına tepki olarak Japon Denizi’ne (Doğu Denizi) 10 adet balistik füze fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yapılan açıklamada, tanımlanamayan füzelerin yerel saatle 13:20 sularında başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden ateşlendiği bildirildi.

UYARIDAN SONRA GELDİ

Pyongyang yönetiminin Güney Kore ve ABD tarafından yürütülen yıllık ortak askeri tatbikatları bir "işgal provası" olarak tanımlayıp, bu durumun "korkunç sonuçları olacağı" yönündeki uyarısından yalnızca birkaç gün sonra füze denemesi gerçekleştirildi.

Güney Kore ordusu, "Doğu Denizi’ne doğru fırlatılan yaklaşık 10 adet tanımlanamayan balistik füzenin tespit edildiğini" belirterek, ABD ile koordinasyon halinde durumu yakından takip ettiklerini duyurdu.

FÜZELER DÜŞTÜĞÜ DOĞRULANDI

Japonya hükümeti de fırlatmayı doğruladı. Füzelerin Japon Denizi’ne düştüğünü ilan etti.

Japon yetkililer, füzelerin herhangi bir hasara yol açıp açmadığını belirlemek için veri analizlerinin sürdüğünü bildirdi.

Japonya Başbakanlık Ofisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, balistik füze olduğu sanılan bir füze fırlattı" açıklaması yapıldı.

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, savunma bakanlığı kaynaklarına dayanarak, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü duyurdu

TATBİKATLARA 18 BİN PERSONEL KATILACAK

Seul ve Washington, Kuzey Kore kaynaklı olduğu öne sürülen "askeri tehditlere" karşı hazırlık seviyelerini ölçmek amacıyla, tamamen savunma odaklı olduğunu belirttikleri geniş kapsamlı ortak tatbikatlara beş gün önce start vermişti. "Özgürlük Kalkanı" adı verilen ve 19 Mart'a kadar devam edecek olan bu eğitimlere, her iki ülkeden toplamda 18 bin personelin katılması öngörülüyor.

JONG-UN'UN KIZ KARDEŞİ KARŞI ÇIKTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, söz konusu tatbikata tepki göstermiş ve "Devletimizin egemenlik ve güvenlik alanı yakınlarında düşman güçlerin güç gösterisi, hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlar doğurabilir" demişti.

Güney Kore ve ABD, geçen sene de Seul yakınlarında 3 günlük bir tatbikat düzenlemişlerdi. Kuzey Kore'nin "topçu tehdidini" caydırmayı amaçladığı iddia edilen tatbikata, yaklaşık 250 Güney Koreli ve ABD'li asker katılmıştı.