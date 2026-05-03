İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Zuhal Böcek’in işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.

ZUHAL BÖCEK TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Böcek çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.