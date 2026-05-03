Fenerbahçe, Galatasaray’ın Samsunspor’a mağlup olduğu haftada Başakşehir’i 3-1 yenerek puan farkını 4’e düşürdü.
Fenerbahçe soyunma odasında Tedesco'ya yumruk atan futbolcu... Ahmet Çakar'dan iddia
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından Başakşehir karşısında galibiyet elde etti. Maç sonrası Ahmet Çakar, soyunma odasında Tedesco ile bazı oyuncular arasında fiziksel gerilim yaşandığını öne sürdü.Derleyen: Gül Devrim Koyun
AHMET ÇAKAR’DAN GÜNDEM YARATACAK İDDİA
Yorumcu Ahmet Çakar, karşılaşmanın ardından Sky Spor ekranlarında yaptığı değerlendirmede çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Çakar, Fenerbahçe soyunma odasında bazı oyuncular ile teknik direktör Tedesco arasında tansiyonun yükseldiğini ileri sürdü. Açıklamalarında, iki isim arasında fiziki temas yaşandığı yönünde bilgiler aldığını ifade etti.
“YUMRUKLAŞMA İDDİASI”
Ahmet Çakar, Ederson ile Tedesco arasında fiziki bir tartışma yaşandığına dair duyumlar aldığını belirterek, teknik adamın yüz bölgesinde morluk fark ettiğini dile getirdi.
Olay sırasında araya girenlerin bulunduğunu, yaşanan gelişmelerin bazı kadro kararlarına da yansımış olabileceğini söyledi.
“KADRO DIŞI KARARI ALINAMADI”
Çakar, yaşananların ardından kulüp içinde Ederson hakkında doğrudan bir kadro dışı kararının uygulanmadığını öne sürdü. Oyuncunun sakatlık gerekçesiyle kadrodan çıkarıldığının açıklandığını ifade etti. Ayrıca teknik direktörün de sağlık sorunu yaşadığının bildirildiğini dile getirdi.
SEZONU KAPATTI
Derbide gördüğü kırmızı kart ve saha içi davranışları nedeniyle ceza aldığı belirtilen kaleci Ederson’un sezonu kapattığı aktarıldı.
Taraftarların maç sonrası oyuncuya tepki gösterdiği, teknik direktör Tedesco’ya ise destek verdiği öğrenildi.
TEDESCO’YA DESTEK
Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, teknik direktöre destek olmak amacıyla havalimanına gitti.
Yoğun ilgiyle karşılaşan Tedesco’nun duygusal anlar yaşadığı ve bu desteğin kendisi için unutulmaz olduğunu dile getirdiği ifade edildi.
Kamuoyuna Bilgilendirme
Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür. Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü