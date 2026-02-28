Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi hakkında bugün gözaltı kararı verilmişti. Savcılığın soruşturma dosyasında, Özcan’ın da arasında bulunduğu 13 belediye görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığı öne sürülüyor.

Nisan 2024-Kasım 2024 ayları arasında ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj, Nuhmar marketlerin 6 sorumlusunu Bolu Belediyesi Anonim Şirketine yarar sağlamak için zorlayarak mağdur ettikleri iddia ediliyor.

ÖZCAN’DAN 3 HARFLİ MARKETLERE BOYKOT ÇAĞRISI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisi hakkında ortaya atılan iddialar sonrası, üç harfli marketlere boykot çağrısında bulundu.

X hesabından paylaşımda bulunan Özcan, “Bana ve arkadaşlarıma iftira atan “üç harfi marketleri” Türk milletine şikâyet ediyor ve bu marketlere karşı “boykot” çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.