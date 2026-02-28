Bolu Belediye Başknaı Tanju Özcan, gözaltına alınmasının ardından konuştu

Gözaltına alınan Tanju Özcan'dan ilk açıklama geldi. Özcan, "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. BU BENİM İÇİN ONURDUR!" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bir belediye başkanını, ifadeye çağırmak yerine evinden jandarma baskınıyla gözaltına aldırmak tarafsız hukuku değil, düşman ceza hukukunu işletmektir. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, tek işi şehrindeki öğrencilere burs sağlamak olan bir vakfa yapılan bağışlarla ilgili soruları yanıtlıyor. Bu hukuksuz uygulamaların, milletin vicdanında yeri yoktur. Başkanımızın yanındayız!

UĞUR POYRAZ: DERHAL BOLU'YA GİDİYORUM

Tanju Özcan'ın avukatı Uğur Poyraz, Özcan'ın gözaltı haberini öğrenir öğrenmez Bolu'ya doğru yola çıktığını açıkladı:

"YARGIYI SOPA GİBİ KULLANAN TÜKENMİŞ İKTİDAR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Tanju Özcan’ın sabahın erken saatlerinde jandarma baskınıyla gözaltına alınması, hukukun değil, talimatlı yargının açık bir siyasi operasyonudur" dedi.

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın sabahın erken saatlerinde jandarma baskınıyla gözaltına alınması, hukukun değil, talimatlı yargının açık bir siyasi operasyonudur. Aylardır partimize ve seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı yargıyı bir sopa olarak kullanan tükenmiş iktidar, bu nafile kumpaslarla bizi sindirebileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Hukuksuzluğunuza da baskılarınıza da boyun eğmeyeceğiz."

“İRTİKAP” İDDİASI

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen şafak operasyonunda şüphelilerin evlerinde gözaltına alındığı belirtildi.Operasyonun ardından gözaltına alınan isimlerin sağlık kontrollerinden geçirilerek adli işlemlerinin başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltı işlemlerinin “irtikap” iddiası çerçevesinde yürütüldüğü öne sürülürken, olayla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.