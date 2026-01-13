İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil altı kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında,

Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

OKTAY KAYNARCA'NIN BASIN AÇIKLAMASI

Gazeteci Ali Eyüpoğlu'nun aktardığına göre Oktay Kaynarca'nın basın danışmanından gelen basın açıklaması şöyle oldu:

"Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, 'Bebek Oteli' kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek üzere savcılığa davet edilmiştir.

Soruşturma kapsamında ifadesini vereceğini belirten Oktay Kaynarca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Alnım açık, başım dik' ifadelerini kullanmıştır.

Kaynarca, adli tıp sonuçlarının tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti; uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadele ettiğini ve bu kapsamda yürütülen tüm yasal operasyonları desteklediğini vurguladı.

NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon gerçekleştirildi. Müzisyen, menajer ve iş insanı dahil olmak üzere kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade verdi ve uyuşturucu testleri için kan ile saç örneği verdi.

Gözaltına alındıktan sonra örnekleri alınan ve serbest bırakılan Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki’nin test sonuçları pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün testleri ise negatif çıktı.