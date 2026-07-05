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Kaynak: ANKA

T24 Dış Politika Editörü Buse Söğütlü ile Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu'nun NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alındı. Basın meslek örgütleri, Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamalarda, gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde gazeteciliğin temel amacının halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek olarak tanımlandığı hatırlatılarak, gazetecilerin kamu yararı doğrultusunda gerçeği araştırma, doğrulama ve kamuoyunu bilgilendirme görevini baskı altında kalmadan yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi.

"HALKIN HABER ALMA HAKKI HEDEF ALINIYOR"

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ni hatırlattı. Gazeteciliğin temel misyonunun halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek olduğu vurgulanan açıklamada, meslektaşlarının gözaltına alınmasının sadece bireysel bir hak ihlali olmadığı, aynı zamanda toplumun bilgi edinme hakkını ve ifade özgürlüğünü de zedelediği aktarıldı.

Anayasa’nın basın ve düşünceyi yayma özgürlüğünü güvence altına alan maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerine atıfta bulunulan açıklamada, gazetecilerin kamu yararı doğrultusunda yürüttükleri faaliyetler nedeniyle baskı altına alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

AVUKATA ERİŞİM HAKKI SAVUNMASI VURGUSU

Gözaltındaki gazetecilerin hukuki süreçlerine dair endişelerin de paylaşıldığı TGC açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltındaki meslektaşlarımızın avukatlarıyla görüştürülmemesi yönündeki bilgiler doğruysa, bu durum savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Gözaltındaki herkesin avukata erişim hakkı temel bir güvencedir."

Açıklamanın sonunda, yetkililer Anayasa ve evrensel basın ilkelerine uygun davranmaya davet edilerek; Buse Söğütlü ile Ceren Erdoğdu’nun yasal haklarının eksiksiz sağlanması, avukatlarıyla görüştürülmeleri ve gözaltı işlemlerinin sonlandırılarak ivedilikle serbest bırakılmaları talep edildi.