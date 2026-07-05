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​Türkiye genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltılar sürerken, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü sayısı toplam 427 bin 525’e ulaştı. Güncel verilere göre, 307 bin 637’si kapalı, 119 bin 888’i ise açık ceza infaz kurumlarında barındırılıyor.

Cezaevlerindeki nüfusun büyük bölümünü 402 bin 159 kişiyle erkekler oluştururken, hassas gruplardaki artış dikkat çekiyor. Son kayıtlara göre cezaevlerindeki kadın mahkum sayısı 20 bin 803’e, çocuk mahkum sayısı ise 4 bin 563’e yükseldi. Süren gözaltılarla birlikte cezaevlerindeki doluluk oranının artmaya devam etmesi bekleniyor.

4.563 ÇOCUK VAR

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin kurum statülerine, cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre dağılımını gösteren güncel verilere göre Türkiye genelindeki cezaevlerinde toplam 427 bin 525 mahkum bulunuyor.

Verilere göre, ceza infaz kurumlarının statülerine göre dağılımında kapalı ceza infaz kurumlarının ağırlığı dikkat çekiyor. ​Kapalı Ceza İnfaz Kurumları toplam 307.637 kişi barındırıyor. ​Açık Ceza İnfaz Kurumlarında ise toplam 119.888 kişi bulunuyor.

Genel toplamda 402.159 erkek tutuklu ve hükümlü bulunurken, kadınların sayısı 20.803, çocukların sayısı ise 4.563 olarak kayıtlara geçti.

​Detaylı dağılım şu şekilde gerçekleşti: