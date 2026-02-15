Köyceğiz Yüksekkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni 59 yaşındaki Cengiz Ceylan'ın görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi öğretmen arkadaşlarını ve öğrencilerini şok etti.

Evli ve üç çocuk babası olan Cengiz Ceylan’ın cenazesi, Türbe Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.





Ceylan’ın cenaze törenine ailesi ve yakınları dışında Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen ve eğitim camiasından çok sayıda isim katıldı.