Erzurum’un Şenkaya ilçesinde çift başlı bir buzağı dünyaya geldi. 2 başı, 2 kulağı ve 4 gözü bulunan buzağı, veterinerin müdahalesiyle sağlıklı şekilde dünyaya gözlerini açtı.

Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Beşpınarlar Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Korkmaz Hocaoğlu'nun ineği sancılandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan kontrollerde doğacak buzağının çift başlı olduğu belirlenince veteriner hekimden yardım istendi.

İneği kontrol eden veteriner hekim, buzağıyı sezaryen yöntemi ile aldı.

2 başı, 2 kulağı, 4 gözü bulunan buzağının sağlıklı olduğu kaydedildi.

Korkmaz Hocaoğlu, "56 yaşındayım, yıllardır hayvancılık yapıyorum. İlk defa böyle bir olay gördük. Buzağının 2 başı, 2 kulağı ve 4 gözü var. Şu anda sağlık durumu iyi. Annesini emmesinde de herhangi bir sıkıntı yok" dedi.