Erzurum’un Şenkaya ilçesinde çift başlı bir buzağı dünyaya geldi. 2 başı, 2 kulağı ve 4 gözü bulunan buzağı, veterinerin müdahalesiyle sağlıklı şekilde dünyaya gözlerini açtı.

Şenkaya ilçesine bağlı kırsal Beşpınarlar Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Korkmaz Hocaoğlu'nun ineği sancılandı.

Görenler gözlerine inanamadı: Çift başlı buzağı dünyaya geldi - Resim : 1

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yapılan kontrollerde doğacak buzağının çift başlı olduğu belirlenince veteriner hekimden yardım istendi.
İneği kontrol eden veteriner hekim, buzağıyı sezaryen yöntemi ile aldı.

2 başı, 2 kulağı, 4 gözü bulunan buzağının sağlıklı olduğu kaydedildi.

Korkmaz Hocaoğlu, "56 yaşındayım, yıllardır hayvancılık yapıyorum. İlk defa böyle bir olay gördük. Buzağının 2 başı, 2 kulağı ve 4 gözü var. Şu anda sağlık durumu iyi. Annesini emmesinde de herhangi bir sıkıntı yok" dedi.