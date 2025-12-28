Çaykur Rizespor'un 31 yaşındaki milli futbolcusu Samet Akaydın, güzel oyuncu Hazal Çağlar ile dünyaevine girdi. Görkemli düğünde Samet ve futbolcu arkadaşları coşkuyla eğlendi.

Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın damatla birlikte "Çayır Biçiyom Çayır" şarkısında oynadığı anlar büyük ilgi gördü.

29 yaşındaki oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, geçtiğimiz akşam nikah masasına oturdu.

Çiftin nikah şahitlerini Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün üstlendi.Hazal Çağlar ile Samet Akaydın'ın aşkı ilk kez geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı.

Samet, mutluluk dolu pozlar paylaştığı sevgilisine romantik bir evlenme teklifi yapmış, Hazal da bu anları Instagram'da "Evet dedim!" notuyla duyurmuştu.

Evlilik yolunda önemli bir adım atan çift, 15 Haziran'da nişanlanmıştı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı kına gecesinde eğlence doruktaydı.

Güzel oyuncu, kına gecesinden renkli kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı.

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteriyle tanınan Hazal Çağlar, Çaykur Rizespor'un milli oyuncusu Samet Akaydın ile evlendi.

Ataşehir'deki bir otelde düzenlenen ihtişamlı düğüne iş ve futbol dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Nikah şahitleri arasında Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün yer aldı.

Ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı. Düğüne Bülent Şakrak, Aslıhan Kapanşahin, Kerem Aktürkoğlu, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya ve Burak Can gibi isimler renk kattı.

Hazal Çağlar'ın nikah şahitliğini ise diziden yakın arkadaşları Burak Can ile Nazlı Pınar Kaya yaptı.

