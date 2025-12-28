Ekonomik kriz, art arda gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ederken, vatandaşlar 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepki göstermeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL. Geçinemeyen emekliler 2026 yılı maaş zammının ne kadar olacağını merakla takip ediyor.

İktidar "En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlensin" çağrılarını dikkate almazken, uzman isimler en düşük emekli maaşı tahminlerini duyurmayı sürdürüyor. 2026 yılında 19 bin TL'ye yükseleceğini tahmin ediyor.

Asgari ücret zammını doğru tahmin eden AKP eski milletvekili Ali Turan 2026 yılı emekli maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili tahminini canlı yayında açıkladı.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Turan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP hükümetine "sadece bir AKP'nin taraftarı olarak değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir çağrıda bulunuyorum" dedi ve şu ifadeleri kullandı.

"Ne bütçe ayrılmışsa o bütçeyi yukarıdan aşağı düşürerek şey yapsın, bu zam oranları tespit edilsin. Nasıl? En yüksek maaş alan işte kamuoyunda milletvekilleri yani bizlerin emekli maaşları söz konusu. En az zam bize yapılmak şartıyla hatta gerekirse bize hiç yapılmasın, yani en yüksek maaş alana hiç yapılmasın, en yüksek maaşa yapılacak zam da en düşük maaş alana yapılsın. Bu arada da bu şey kapansın."

'EMEKLİ MAAŞ ZAMMININ EN AZ ÜZDE 30 OLMASI LAZIM'

Emekli maaş zam oranı için "en az yüzde 30'un üstü olması lazım" diyen Turan "En az 30 olması lazım ama benim söylediğim eğer uygulamaya girerse en yüksek alana daha az, en düşük alana daha fazla verilirse yukarıdan aşağı o zaman bu 40 oranlarında olabilir" ifadelerini kullandı.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 20'İNİN ALTINDA VERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Turan, gazeteci Atakan Sönmez'in "En düşük emekli maaşının ben 20 bin lirayı bulmayacağını düşünüyorum" yorumuna "Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu 20'nin altında vermeyeceğini düşünüyorum. O bile yetmez. 30 bile az ama Sayın Cumhurbaşkanımızın 20'nin altında vereceğini düşünmüyorum" diyerek karşılık verdi.