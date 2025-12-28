Ela Rümeysa'nın eski sevgilisi Serdar Bilgili'ye naylon fatura şoku! Milyarlarca liralık vergi kaçakçılığı iddiası: Abla hesapları mercekte

Dilekçede şu tespitler yer aldı: "Holding bünyesindeki bazı şirketlerin, yine holding kontrolünde olan ya da yöneticiler ve çalışanlar adına kurulan şirketler üzerinden karşılıklı fatura düzenlediği, bu faturaların gerçekte hiçbir hizmet veya mal alımına dayanmadığı, buna rağmen muhasebe kayıtlarına gider olarak işlendiği anlaşılmaktadır.