Ünlü oyuncu Hazal Çağlar milli futbolcu Samet Akaydın ile evlilik yolunda ilk adımı 15 Haziran’da atmıştı. Çift, ailelerin ve yakın dostların katılımıyla dün kına gecesi düzenledi. Güzel oyuncu, o mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Hazal Çağlar ile Samet Akaydın çifti 15 Haziran'da nişanlanmış, aşk dolu fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı. İkili dün ise kına gecesi düzenledi.

DAVUL ÇALIP OYNADI

Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteriyle tanınan Hazal Çağlar, kına gecesinde davul çalıp gönlünce eğlendi.

Çağlar o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun özel günündeki iddialı kıyafeti de hayranlarından tam not aldı.

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

Hazal Çağlar, 9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan genç oyuncu, küçük yaşlardan itibaren sanata ve sahneye ilgi duydu.

Hazal Çağlar, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olarak profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. Bununla birlikte, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam ederek akademik kariyerine devam etti.

OYUNCULUK KARİYERİNE BAŞLANGIÇ

Çağlar’ın televizyon kariyeri 2020 yılında başladı. İlk olarak “Aile Hükümeti” adlı sinema filminde rol aldı. Aynı yıl, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören “Gönül Dağı” dizisinde Asuman karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. Bu rol, Hazal Çağlar’ın oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış noktası oldu.

DENEYİMLERİ

Oyunculuğun yanı sıra ekran önü deneyimleri de bulunan Hazal Çağlar, bir dönem Galatasaray TV'de sunuculuk yaptı. Bunun dışında, Burak Öksüzoğlu’nun “Konu Sen Olunca” adlı müzik klibinde rol alarak farklı projelerde de yer aldı.