Yazar Mümtaz'er Türköne, katıldığı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), “Doğu Raporu’nun 30. Yılında: Dünden Bugüne” konulu panelde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik sert açıklamalar yaptı.

Yazar Türköne “Kürtler'i anlama, Kürtler ile empati kurma konusunda akan bir ırmak var. Devlet katında bugün ‘kim bölücü’ diye sorarsanız, bana göre Ümit Özdağ. Anlayış değişiyor, eksen değişiyor. Atılması gereken adımlar var, dağ gibi çözüm bekleyen Suriye sorunu var. Ama endişeye mahal verecek bir sıkıntı yok.

Türkiye'ye 100 yıllık bir parantezi kapattı. Bugün sadece duygusal engeller var. Yerleşmiş alışkanlıkların çözüm için sadece zamana ihtiyaç var. Asimilasyon politikası deniyordu, bugün Öcalan'ın da ifade ettiği entegrasyon Türkiye'nin önündeki perspektif.

Ve bu perspektifte ilerlediği sürece Kürt sorununa dair aşamayacağı sorun yok. Bugün sadece duygusal engeller var. Bunlar için zamana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

'KAPATILAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'

Özdağ, Türköne’nin kendisine yönelik ifadelerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Mümtaz'er Türköne yine kusmuş" diyen Özdağ, Türköne’nin ifadelerine sert çıkarak "100 yıllık parantez kapatılıyormuş. Kapatılan 100 yıllık parantez dediği Türkiye Cumhuriyeti" dedi ve "Bu cümleyi Türk düşmanı bir Rus, Ermeni, Yunan veya Arap ırkçısı bile kurmaz, ayıp olduğunu bilir. Ve lafa bak, bugün devlet katında bölücü Ümit Özdağ imiş" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLETİNE DÜŞMAN BİR DEVLET OLSAYDI...'

"Eğer devlet Türk devleti değil Türk Milletine düşman bir devlet olsaydı Ümit Özdağ bölücü olurdu" diyen Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

"Mümtaz'er Türköne yine kusmuş. 100 yıllık parantez kapatılıyormuş. Kapatılan 100 yıllık parantez dediği Türkiye Cumhuriyeti. Bu cümleyi Türk düşmanı bir Rus, Ermeni, Yunan veya Arap ırkçısı bile kurmaz, ayıp olduğunu bilir. Ve lafa bak, bugün devlet katında bölücü Ümit Özdağ imiş.

Eğer devlet Türk devleti değil Türk Milletine düşman bir devlet olsaydı Ümit Özdağ bölücü olurdu.

Türk Milletine düşman olan İstanbul hükümeti de Mustafa Kemal Paşa ve Kuva-yi Milliyecilere bölücü diyordu. Ve bunları söyleyen adam yıllarca FETÖ adına FETÖ’cü olmadan Türk devleti ve Türk ordusuna psikolojik operasyon yaptı, insanların hapse girmesine, ölmesine yol açtı. Ve sonunda 6 yıl içeride yattı. Hala uslanmadı. Mümtaz'er Türköne, Ümit Özdağ PKK terör örgütünü Türk devletini ortak etmemek, Öcalan denilen narko-teröristi kurucu önder yapmamak için mücadele edecek ve başaracak."