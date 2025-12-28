Ankara Baro Başkanı avukat Mustafa Köroğlu gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek "Bu çok kritik bir eşiğin aşıldığı anlamına geliyor" dedi.

Köroğlu, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarında Taksim Dayanışması'nın sözcülerinden TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Tayfun Kahraman ve 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Hatay'dan milletvekili seçilen Yargıtay ve mahkeme kararına rağmen tahliye edilmeyen avukat Can Atalay kararlarına dikkat çekti. Yaşanan sürecin bireysel bir hak ihlalinden ibaret olmadığını söyleyen Köroğlu, alınan kararlarla kuvvetler ayrılığının fiilen ortadan kaldırıldığını ve bu "kanun benim" anlayışının devletin merkezine yerleştiğini vurguladı.

Uygulanmayan mahkeme kararlarına dikkat çeken Köroğlu'nun, "ihlal"in ağır sonuçlar doğuracağını anlattığı konuşması şöyle:

"Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmaması basit bir hukuk tartışması değildir. O yüzden 6 aydır tutuklu bulunan bir gazetecinin ceza aldığı gün halen tutukluluğun devamına karar verilmesi basit bir hukuk tartışması değildir. Bu çok kritik bir eşiğin aşıldığı anlamına geliyor.

Türkiye artık anayasal bir devlet değildir. Sadece anayasalı bir devlet. Anayasası var ancak uygulanup uygulanmaması siyasi iradeniz veya yargının tercihine kalıyor.

O yüzden Can Atalay ve Tayfun Kahraman kararları üzerinden yaşanan bu süreç aslında bireysel bir hak ihlalinden ibaret değil bu kuvvetler ayrılığının fiilen ortadan kaldırılması ve bu "kanun benim" anlayışının devletin merkezine yerleşmesidir.

'BU İHLAL AĞIR SONUÇLAR DOĞURACAK'

Türk toplumu, aydını birçok hukukçu ve ne yazık ki etrafımızdaki çoğu insanın bu ihalin nasıl ağır sonuçlar doğuracağını henüz tam olarak idrak edemediğini görüyorum. Ama şunu bilin uygulanmayan yalnızca bir mahkeme kararı değil, yıkılan devletin taşıyıcı kolonu olacak ve hepimiz o kolunun altında kalacağız.

İşte tam bu nedenle bugün burada yemin edip ruhsatını alacak meslektaşlarım için o ruhsatlar bir mesleğin icra edileblirlik belgesi değil, aynı zamanda bir duruşun bir itirazın ve ömrünüz boyunca sürecek bir mücadelenin başlangıcındasınız."