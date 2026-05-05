Yıllardır Hollywood’da zarafeti ve duruşuyla öne çıkan Wilde, bu kez farklı bir nedenle konuşuluyor. San Francisco Uluslararası Film Festivali kapsamında kırmızı halıda görüntülenen 42 yaşındaki oyuncunun, kameraya yansıyan oldukça zayıf görünümü kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.

Paylaşılan görüntüler sonrası bazı kullanıcıların yaptığı benzetmeler dikkat çekerken, Wilde bu yorumlara kayıtsız kalmadı. Ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, görüntünün büyük ölçüde kamera açısından kaynaklandığını ifade etti.

Hikâyesinde esprili bir ton kullanan Wilde, durumu hafife alarak “Bunu kardeşine ver, sana en yüksek dozda saçmalık yüklesin” şeklinde konuştu. Kameraya gereğinden fazla yaklaştığını da kabul eden oyuncu, “Neden bu kadar yakındım bilmiyorum, aslında olmak zorunda değildim” diyerek kendisiyle dalga geçti.

Kardeşi Charlie Cockburn ile yaptığı sohbet sırasında da mizahi yaklaşımını sürdüren Wilde, “Başka sorusu olan var mı?” diyerek esprisini devam ettirdi ve “Merak etmeyin, hayattayım” sözleriyle tartışmalara noktayı koydu.