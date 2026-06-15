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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Haruniye Mahallesi’nde planlanan orman kesimi çalışmaları, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Ulugöl mevkiinde gerçekleştirilecek kesim işinin dışarıdan bir kişi ya da firmaya verilmesi üzerine vatandaşlar bölgede toplanarak çalışmaları durdurdu.

GÖLKÖY’DE ORMAN KESİMİ MAHALLE HALKI ÇALIŞMALARI DURDURDU

Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Haruniye Mahallesi’nde planlanan orman kesimi çalışmaları, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Gölköy Ulugöl mevkiinde gerçekleştirilecek kesim işinin dışarıdan bir kişi ya da firmaya verilmesi üzerine vatandaşlar bölgede toplanarak çalışmaları durdurdu.

KÖYLÜLER KESİM İŞİNİN KENDİLERİNE VERİLMESİNİ İSTİYOR

Mahalle sakinleri, söz konusu ormanlık alandaki kesim çalışmalarını kendilerinin yapmak için gerekli başvuruları süresi içerisinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak kesim işinin dışarıdan bir yükleniciye verilmesi üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Kesim yapılacak alanda bir araya gelen köylüler, dışarıdan gelen ekiplerin çalışmasına izin vermeyerek faaliyetlerin başlamasını engelledi. Yaşanan gerginlik nedeniyle ekiplerin bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

“ORMANIMIZA YILLARDIR BİZ SAHİP ÇIKIYORUZ”

Mahalle halkı, bölgedeki ormanların yıllardır kendi emekleriyle korunduğunu ve kesim sürecinde de önceliğin yöre insanına verilmesi gerektiğini savunuyor.

Vatandaşlar, amaçlarının herhangi bir kişi ya da kurumla karşı karşıya gelmek olmadığını, sadece kendi bölgelerindeki çalışmalarda söz sahibi olmak istediklerini ifade etti. Mahalle sakinleri, ormanın korunması ve işletilmesi konusunda yerel halkın daha etkin rol alması gerektiğini dile getirdi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler ilgili kurumlara çevrildi. Mahalle halkı, kesim ihalesinin neden dışarıdan bir kişi veya firmaya verildiğine ilişkin açıklama beklerken, sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Haruniye Mahallesi’nde yaşanan olay, kırsal bölgelerde orman kaynaklarının kullanımı ve yerel halkın süreçlere katılımı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yetkililerin konuya ilişkin değerlendirmesinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.