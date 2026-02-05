Milli Savunma Bakanlığı, gökyüzünde kırılan yeni bir Türkiye rekorunu duyurdu. Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli İs. Asb. Kd. Bçvş. Ertan Üstündağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Geçitkale bölgesinde 661,5 metrekarelik dev Türk Bayrağı ile serbest paraşüt atlayışı gerçekleştirdi.

Standart bir basketbol sahasından 241,5 metrekare daha büyük olan bayrakla yapılan atlayışta, denge sağlamak amacıyla 50 kilogramlık kurşun plaka kullanıldı. Tandem sistemin toplam yükü ise 203 kilogram olarak açıklandı.

Bir önceki rekorun 2005 yılında 531,2 metrekare ile kırıldığı hatırlatılırken, yeni atlayışla Türkiye gökyüzünde tarihî bir başarıya daha imza atmış oldu.