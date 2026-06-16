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Kaynak: İHA

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 6 gün önce akrabalarının nikah merasiminin ardından Göksu Çayı’na piknik yapmak için giden ve suya giren İsa Özkul’un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 11 Haziran’da Göksu Çayı’nda meydana geldi. İddiaya göre Vakıf Aksu, Hasan Gülüsarı, Ali Yıldız ve İsa Özkul, nikah töreninin ardından piknik yapmak için bölgeye gitti. Serinlemek amacıyla çaya giren 4 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar suya girerek Vakıf Aksu, Hasan Gülüsarı ve Ali Yıldız’ı kurtardı. İsa Özkul ise akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, kaybolan İsa Özkul için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ekipleri ve dalgıç polislerin katıldığı yaklaşık 100 kişilik ekip, günler süren aramalar yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda Malatya JAK ekipleri, İsa Özkul’un cansız bedenine ulaştı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Özkul’un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.