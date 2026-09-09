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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek hakkında yürütülen soruşturmada verdiği ifadeler ortaya çıktı. Hülya Gökçek, Almanya'daki şirketlerine transfer edilen yaklaşık 4.5 milyon euronun (253 milyon lira) kaynağı olarak düğün takıları, doğum hediyeleri ve satılan gayrimenkulleri gösterdi.

KAYNAK DÜĞÜN TAKILARI VE TAŞINMAZ SATIŞLARI

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Hülya Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, 2022 yılında Almanya'da kurdukları HAMAG GmbH şirketine yapılan milyonlarca euroluk para transferlerini savundu. Kaynak sorulduğunda Gökçek, düğününden kalan altınlar ile iki çocuğunun doğumunda takılan hediyeleri peyderpey bozdurarak nakde çevirdiğini iddia etti.



Ayrıca, Düsseldorf'taki binayı satın alabilmek için kendisi, eşi ve şirketleri adına kayıtlı 10'dan fazla taşınmazı sattıklarını belirtti. Buna karşılık ifade sırasında altın bozdurma ve satış işlemlerine dair savcılığa herhangi bir belge veya dekont sunulmadı.

MASAK RAPORLARI AKSİNİ SÖYLÜYOR



Savcılığın elindeki MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları üzerinde yaptığı incelemelerde kritik tespitlere ulaşıldı. Gökçek çiftinin banka hesaplarında kaynağına ilişkin açıklama gerektiren yüksek tutarlı fiziki nakit yatırımları olduğu belirlendi. Sevk yazısında, şüphelilerin ekonomik durumları ile yatırım ve para hareketleri arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu vurgulandı. Tüm bu tespitler ve yurt dışı bağlantıları göz önünde bulundurularak Gökçek çiftine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

MELİH GÖKÇEK VİLLASINI SATIP OĞLUNA VERMİŞ

Soruşturma kapsamında baba Melih Gökçek'in de ifadesine başvuruldu. Gökçek, Ankara Çayyolu'ndaki villasını 1.265.000 dolar bedelle satarak parasını destek olmak amacıyla oğlu Ahmet Gökçek'e verdiğini açıkladı. Ancak oğlunun bu parayı hangi ticari faaliyette kullandığına dair bir bilgisi olmadığını iddia etti. Soruşturma makamları, söz konusu paranın Almanya'daki mülk alımında kullanılıp kullanılmadığını inceliyor. Gökçek ailesinin Almanya'daki işlemlerini yürüten emlakçısı H.U. da dosyada şüpheliler arasında yer alıyor.

Kaynak: Sözcü / İsmail Saymaz (https://www.sozcu.com.tr/gokceklerin-sermayesi-dugunde-dogumda-gelmis-p356508)