Artvin Valiliği'nde gerçekleşen teslim törenine; Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel ve il protokolü katıldı. Törende, yeni nesil dronların sahip olduğu teknik kabiliyetler sergilenirken, bu sistemlerin özellikle hava karardıktan sonra veya sisli havalarda sağlayacağı avantajlar vurgulandı.

Törende konuşan Vali Turan Ergün, Artvin’in coğrafi yapısının güvenlik çalışmalarındaki zorluklarına değinerek şu bilgileri paylaştı:

“Artvin, Gürcistan ile yaklaşık 120 kilometrelik sınır hattına sahip bir ilimiz. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle özellikle dağlık ve ulaşımı zor alanlarda güvenlik çalışmalarımız zaman zaman güçleşebiliyor. Teslim alınan termal destekli dronlar sayesinde sınır hattındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek. Gece görüş ve termal kamera sistemleriyle donatılan bu cihazlar, olumsuz hava şartlarında ve karanlıkta güvenlik güçlerimize önemli avantaj sağlayacaktır. Yaklaşık 7 kilometre menzile sahip sistemlerde yakınlaştırma, hedef takip ve yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı gibi gelişmiş özellikler bulunuyor. Bu teknolojik sistemler yalnızca düzensiz göçle mücadelede değil, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve olası güvenlik risklerinin erken tespit edilmesinde de etkin rol oynayacaktır"