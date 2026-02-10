Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin duyurusuna göre, bu fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzeleri'ne bağlı Vorderasiatisches Museum'un ortak çalışmasıyla düzenlenen "Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" adlı sergide sergileniyor.

Neolitik dönemden günümüze toplumların ortaya çıkışını antropolojik ve sanatsal perspektiften inceleyen sergi, Şanlıurfa Müzesi'nden alınan 89 eser ile 4 replikadan meydana geliyor; bu eserlerin 44'ü ilk kez izleyici karşısına çıkıyor.

Daha önce 2023 yılında Pera Müzesi'nde "Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikaye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar" adıyla açılan fotoğraflar, sonrasında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve 2024'te İspanya Ulusal Antropoloji Müzesi'nde ziyaretçilere sunulmuştu.

Bugün ziyarete açılan sergi, 19 Temmuz'a dek James-Simon-Galerie'de görülebilecek.