Yeni şirketin CEO’luğunu Özgür F. Kut üstleniyor. GLS’ye bu girişimde, Türkiye kargo sektörünün gelişiminde belirleyici rol oynamış, sektörün önde gelen kargo şirketlerinin kuruluş ve büyüme süreçlerinde liderlik yapmış ve daha sonra Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden birini kurarak ölçeklendirmiş olan Aslan Kut’un liderliğindeki yatırımcı grubu eşlik ediyor. Ortaklık yapısı içerisinde, uluslararası lojistik sektörünün en üst temsil kurumlarından FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)’nın küresel başkanlığını 2023-2025 yılları arasında yürütmüş olan Turgut Erkeskin ve Türkiye karayolu taşımacılık sektörünün en güçlü temsil yapılarından biri olan UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği)’nin hâlihazırdaki Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras da yer alıyor.

Bu güçlü ortaklık yapısı, Türkiye lojistik sektörünün kurumsal gelişiminde aktif rol üstlenmiş isimleri ve uluslararası lojistik platformlarında etkin temsil gücüne sahip liderleri bir araya getirerek, GLS Türkiye’ye daha kuruluş aşamasında güçlü ve farklılaşan bir pazar konumu kazandırıyor.

GLS Group CEO’su Dr. Karl Pfaff konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye, Avrupa ağımızın stratejik bir uzantısı olup Asya’ya açılan önemli bir kıtalararası geçiş noktasıdır. Hem Türkiye içinde hem de Türkiye ile Avrupa arasında uzun süredir hızlı kargo akışları gözlemliyoruz. Türkiye’de yerel bir yapılanma kurarak bu bağlantıları daha etkin yönetmeyi ve müşterilerimize daha yüksek kalitede hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu ortak girişim, yerel pazar uzmanlığını GLS’nin global ağı, operasyonel mükemmeliyeti, premium hizmet anlayışı ve güçlü markası ile birleştirerek Türkiye’deki müşteriler ve işletmeler için önemli bir değer yaratacaktır. Böylesine güçlü Türk ortaklarla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz.”

GLS Türkiye CEO’su Özgür F. Kut ise şunları ifade etti: “Türkiye’deki işletmeleri ve tüketicileri, uluslararası operasyonel mükemmeliyet ile gerçek yerel bilgiyi bir araya getiren kargo hizmetiyle buluşturacağız. Türkiye lojistik pazarındaki deneyimimizle, pazarın ihtiyaçlarına uygun dağıtım sistemlerini kurarak GLS’nin Avrupa genelinde bilinen güvenilirliğini ve hizmet kalitesini Türkiye’de hayata geçireceğiz.”

GLS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Kut ise projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’de kargo sektörü son yıllarda çok hızlı büyüdü. Ancak bu büyüme, hizmet kalitesi, operasyonel standartlar ve müşteri deneyimi açısından aynı seviyede bir gelişimi her zaman beraberinde getirmedi.

GLS Türkiye ile amacımız, uluslararası operasyonel standartları Türkiye’nin dinamik pazar yapısı ile birleştirerek sektöre yeni bir hizmet yaklaşımı kazandırmak.”

IDS Group Chief International Officer’ı Saadi Al-Soudani ise şunları söyledi: “Son aylarda Aslan, Özgür ve Turgut ile birlikte bu iş modelini geliştirmek için çok yakın bir iş birliği içinde çalıştık. Bugün GLS Türkiye’yi kurduk ve şimdi ortaya koyduğumuz fikirleri ve vizyonu hayata geçirecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

GLS Türkiye, GLS markası altında faaliyet gösterecek ve şirketin Avrupa’daki kanıtlanmış kargo dağıtım uzmanlığını Türkiye pazarındaki derin yerel bilgiyle bir araya getirecek. Şirketin 2026 yılı sonuna kadar operasyonlara başlaması planlanıyor.

GLS Group Hakkında

GLS Group, Avrupa’nın en büyük hızlı kargo hizmet sağlayıcılarından biri olup, Avrupa, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde 40’tan fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 115 aktarma merkezi (hub) ve 1.700’den fazla dağıtım merkezi (depo) ile GLS; işletmelerin ihtiyaç duyduğu ölçeği, operasyonel dayanıklılığı ve yerel uzmanlığı, milyonlarca tüketicinin her gün beklediği güvenilirlik ve kullanım kolaylığı ile bir araya getirmektedir. GLS, müşteri deneyimi ile operasyonel ve ticari mükemmeliyet alanlarında standartları sürekli yükseltirken; teslimat noktaları ve yapay zekâ destekli operasyonlar gibi lojistiğin bugününü ve geleceğini şekillendiren alanlara yatırım yapmaya devam etmektedir. Global gönderi çözümlerinden sipariş karşılama (fulfilment) ve taşımacılık hizmetlerine kadar uzanan geniş hizmet portföyüyle GLS, müşterilerinin sınırların ötesinde büyümesini destekleyecek yetkinlikleri ve iş ortaklıklarını geliştirmeyi sürdürmektedir. GLS, 2025/26 mali yılında 6 milyar euro ile rekor gelir elde etmiş ve faaliyet gösterdiği pazarlarda toplam 977 milyon gönderi teslim etmiştir.