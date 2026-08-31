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İstanbul Bakırköy’deki Fatma Özçalışkan Özel Metfa Polikliniği isimli güzellik merkezinin epilasyon odalarına gizli kameralar yerleştirilerek müşterilerin mahrem görüntülerinin kaydedildiği ve Telegram üzerinden satıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişletildi.

Sözcü'nün haberine göre, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, görüntülerin toplandığı değerlendirilen Telegram kanalına ulaşıldı.

Kanalda yapılan incelemede yaklaşık 15 bin görüntüden oluşan geniş bir arşiv tespit edildi.

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise görüntülerin yalnızca güzellik merkezindeki epilasyon odalarına ait olmaması oldu. Arşivde mağaza kabinleri, otel odaları ve Airbnb evlerine ilişkin kayıtların da bulunduğu belirlendi.

KAMERALAR HAREKET SENSÖRÜ GÖRÜNÜMÜNDE GİZLENMİŞ

Soruşturma kapsamında kamera ve alarm sistemlerini kurduğu belirtilen Emrah Selim Cansever de gözaltına alındı.

Cansever suçlamaları kabul etmeyerek sistemin dışarıdan gerçekleştirilen bir siber saldırıyla ele geçirildiğini öne sürdü. Ancak telefonunda yapılan incelemede elde edilen WhatsApp yazışmalarının bu savunmayla çeliştiği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında kameraların “PIR” hareket sensörü görünümü verilen cihazların içerisine yerleştirildiği ve sistemlerin Cansever tarafından monte edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu beyan eden Cansever, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İŞLETMECİ DE “BEN DE MAĞDURUM” DEDİ

İşletmeci Fatma Özçalışkan ise kendisinin ve 17 yaşındaki kızının da görüntülerinin kaydedildiğini belirterek kendisinin de mağdur olduğunu savundu.

Özçalışkan, durumu fark ettikten sonra sensörleri sökerek emniyete teslim ettiğini ve olayda sorumluluğun Cansever’e ait olduğunu söyledi.

Ancak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, ifadelerdeki çelişkiler ile mevcut delilleri birlikte değerlendirerek iki şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

GÖRÜNTÜLERİN SATILDIĞI TELEGRAM KANALININ YÖNETİCİSİ DE TUTUKLANDI

Soruşturmanın bir diğer ayağında ise mahrem görüntülerin satıldığı öne sürülen “Secret TV +18” isimli Telegram kanalının yöneticisi Abdullah Çatalbaş yer aldı.

Küçükçekmece’de gözaltına alınan Çatalbaş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çatalbaş’ın da tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı üçe yükseldi.

Soruşturmanın, ele geçirilen yaklaşık 15 bin görüntünün kaynağının ve kimler tarafından kaydedilip paylaşıldığının belirlenmesine yönelik sürdüğü öğrenildi.