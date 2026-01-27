Küresel spor giyim pazarında dengeleri değiştirecek dev bir satın alma gerçekleşti.

Dünyanın en köklü spor markalarından biri olan Puma’nın %29’luk hissesi, Çinli spor giyim devi Anta Sports tarafından satın alındı.

1,8 MİLYAR DOLARLIK STRATEJİK ORTAKLIK

Bünyesinde Fila ve Salomon gibi markaları da barındıran Anta Sports, Puma’nın paylarını devralmak için Artémis grubuna 1,5 milyar euro (yaklaşık 1,8 milyar dolar) ödeme yaptı. Bu hamleyle birlikte Anta, Puma’nın en büyük hissedarı konumuna yükselerek küresel piyasadaki etkinliğini artırdı.

MARKA İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Adidas ve Nike gibi rakipleriyle girdiği küresel rekabette son dönemde değer kaybı ve yeniden yapılanma süreçlerinden geçen Puma, bu yeni ortaklık yapısıyla stratejik bir değişimin eşiğine geldi. Bu gelişmenin, markanın pazar konumunu güçlendirmesi ve yeni bir büyüme dönemini başlatması bekleniyor.