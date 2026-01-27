İflas haberleri dünya genelinde art arda gelmeye devam ediyor. 1887’de kurulan köklü Alman bira fabrikası Leikeim, iflas başvurusunda bulunmasına rağmen yaklaşık 100 çalışanın bulunduğu fabrikada üretimine şimdilik devam edeceğini açıklandı.

Almanya'da Bavyera eyaletinin Yukarı Frankonya bölgesinde, kurulan bir asırlık bira fabrikası Leikeim, mali nedenlerden ötürü iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirket, son dönemde yaşanan satış ve ciro kaybı sebebiyle ciddi bir mali sıkıntıya girildiği bildirildi.

Bira fabrikası Leikeim'in yöneticisi Andreas Leikeim, Almanya bira pazarında uzun süredir devam eden sorunlara dikkat çekerek; bira tüketimindeki gerileme, artan üretim maliyetleri ve Covid-19 pandemisinin ekonomik yansımalarının şirket üzerinde bir baskı oluşturduğunu vurguladı.

100 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

1887’den bu yana Altenkunstadt’taki merkezinde faaliyetlerini sürdüren, bağımsız bir aile şirketi olan bir fabrikası Leikeim, bugün yaklaşık 100 kişiyi istihdam ediyor. Şirket, iflas başvurusuna rağmen şimdilik üretimin ve günlük faaliyetlerin devam ettiğini duyurdu.

Bira fabrikası yönetimi, son yıllarda yaşanan krizi aşabilmek amacıyla çeşitli adımlar attıklarını ifade ederek ihracat hacminin yükseldiğini, alkolsüz ürünlere yönelik yatırımlar yapıldığını ve maliyetleri azaltmaya çalıştıklarını anlattı. Fabrika girişimleri yeterli olmadığı için iflas başvurusunda bulunduğunu vurgulandı.