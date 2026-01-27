Apple’ın, yapay zeka odaklı yeni bir giyilebilir cihaz üzerinde çalıştığı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre şirket, insanların çevresini algılayabilen kameralar ve mikrofonlarla donatılmış bir AI cihazı yapıyor. Henüz test aşamasında olduğu belirtilen bu ürünün, AirTag boyutlarında fakat biraz daha kalın, ince, düz ve dairesel bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.
Apple'dan tarihi hamle: Giyilebilir cihaz üretiliyor
Apple’ın AirTag boyutlarında, kamera ve mikrofonlarla donatılmış yapay zeka destekli bir giyilebilir cihaz üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Cihazın gelecek sene çıkması bekleniyor.Baran Yalçın
Kameraları olacak
Geliştirilen cihazın geçtiğimiz sene çıkan ve büyük hayal kırıklığına yol açan Humane AI Pin gibi olması bekleniyor. Alüminyum ve camdan oluşan gövdeye sahip olması beklenen cihaz, kıyafetlere takılarak kullanılacak şekilde tasarlanıyor. Apple mühendislerinin düşüncesi hem estetik hem de günlük kullanım açısından mümkün olduğu kadar kompakt bir yapı sunmak.
İddia edilen teknik detaylara göre Apple’ın AI pin’i, biri standart lensli, diğeri geniş açılı olmak üzere iki kamera sistemiyle olacak. Bu nedenle cihazın fotoğraf ve video çekebilme gibi özellikleri içinde barındırması bekleniyor.
Hedef 2027’de çıkış
Mevcut bilgilere göre Apple, bu ürünü 2027 yılı civarında piyasaya sürmeyi hedefliyor.
4 gün önce eklendi
Öte yandan şirketin, Google ile iş birliği yaparak daha kişisel ve bağlamsal bir Siri deneyimi sunmaya hazırlandığı ortaya atıldı. Öte yandan son raporlara göre Apple, Eylül ayında çok daha büyük bir yenileme yöntemiyle Siri’yi iPhone, iPad ve Mac’lere entegre bir yapay zeka sohbet botuna dönüştürmeyi hedefliyor.