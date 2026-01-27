Apple'dan tarihi hamle: Giyilebilir cihaz üretiliyor

Apple’ın, yapay zeka odaklı yeni bir giyilebilir cihaz üzerinde çalıştığı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre şirket, insanların çevresini algılayabilen kameralar ve mikrofonlarla donatılmış bir AI cihazı yapıyor. Henüz test aşamasında olduğu belirtilen bu ürünün, AirTag boyutlarında fakat biraz daha kalın, ince, düz ve dairesel bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.