Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Erkan Kork’a ait Bank Pozitif’i satış sürecini resmen başlattı. 1,1 milyar lira olarak belirtilen muhammen bedelin dışında ihale 17 Şubat’ta yapılacak. Satışa katılım için 55 milyon lira teminat şartı istenecek.

MAL VARLIĞINA EL KOYULMUŞTU

2025 yılının Mart ayında yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iş insanı Erkan Kork’un mal varlığına TMSF tarafından el koyulmuştu.

Soruşturma kapsamında Kork’un sahibi olduğu Payfix uygulaması üzerinden yasa dışı bahis sitelerine milyarlarca lira aktarıldığı, Bank Pozitif üzerinden de çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

SATIŞ SÜRECİ RESM BAŞLATILDI

TMSF ise Bank Pozitif’i satışa çıkardığı ihale sürecini iki kez erteledikten sonra nihai tarih olarak 17 Şubat 2026’yı açıkladı. 55 milyon TL teminat şartı arandığı aktarılırken, muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olarak paylaşıldı.

İhale ise 17 Şubat’ta TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleşecek. Sektör kulislerine göre, 24 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren bankaya çok sayıda iş insanın ilgisi var.