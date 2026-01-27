Bank of America yayımladığı raporda Türkiye'de elektriğe yüzde 19 zam geleceğini duyurdu. 23 Ocak tarihli raporda Türkiye'nin enflasyon beklentilerine ilişkin de ayrıntılara yer verildi.

Serbest Fon Yöneticisi Kadirhan Öztürk, raporu paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

Bofa kendilerinin düzenlediği Türkiye toplantısına ilginin çok iyi olduğunu söylüyor... Yılın ikinci yarısı maliye politikaları da harcama artış hızını düşürerek dezenflasyon sürecine katkı verecekmiş(hadi inşallah) Elektrik zammını %19 bekliyorlarmış ama Şubat mı olur biz de bilmiyoruz diyorlar. (o kadarı da söylenmemiş iyi bari) Eğitim enflasyonu bu sene daha düşük olacak, hizmet enflasyonu ise düşüşü sırtlayabilir diye belirtmişler. Eğitim enflasyonundaki bu sene alacakları önlemleri geçen sene alsalarmış, manşet enflasyon %0,37 daha aşağıda olurmuş... 2026'da Türkiye %4.3 büyürmüş. Özetle adamlar olumlu Rapor tarihi 23 Ocak Cuma. Yeni yani.