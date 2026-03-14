Yapımcı Mustafa Uslu üst üste gelen icralarla başı dertte. Uslu'nun borçlarından dolayı beğenilen filmi Çiçero satışa çıkarıldı. Müslüm, Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Türk İşi Dondurma, ve Çiçero filmleriyle ses getiren yapımcının Çiçero filminin telif hakları İstanbul 12. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldığı öğrenildi.

ALICI ÇIKMADI

Zamhaber'in haberine göre Ziraat Bankası'nın alacağından dolayı 4 milyon TL'ye satışa çıkan Çiçero'ya alıcı çıkmadı. İki açık artırmada da bir tane bile teklif gelmeyince ilan otomatikman satıştan düştü.

Çiçero, Türk sinemasının casusluk konusundaki en dikkat çekici eserlerinden biri olarak, İkinci Dünya Savaşı’nın gölge oyunlarını beyaz perdeye taşımıştı. Filmin merkezinde, usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu tarafından hayat verilen, tarihin en gizemli casuslarından İlyas Bazna yer almıştı

Film, Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşaklık yaparken Naziler adına casusluk yapan "Çiçero" kod adlı Bazna’nın hikayesini anlatıyor. Erdal Beşikçioğlu, karakterin sıradan bir çalışanla stratejik bir deha arasındaki çift taraflı yaşamını müthiş bir soğukkanlılıkla canlandırmıştı.