Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 2023 yılında seçim çalışmaları için belediye kaynakları kullanılarak Karabük'teki CHP mitingine 6 adet otobüs gönderildiği iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

2023 yılında Karabük'te düzenlenen bir seçim kapsamında ABB'ye ait bazı araçların kullanıldığı öne sürüldü. Soruşturma iznini Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu.

Konuyla ilgili ABB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MANSUR YAVAŞ HAKKINDA VERİLEN SORUŞTURMA İZNİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Söz konusu karar metninde;

“İlgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…” ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca “bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır.

Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır.

Kamu imkânları ile siyasi faaliyetler arasında kesin bir ayrım yapılmasını sağlamıştır.

Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği de İçişleri Bakanlığının soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edilmiştir.

Tüm bu açık gerçeklere rağmen, ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır. Bu yaklaşım bir sindirmeye çalışma ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir.

Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkânlarını seçim dönemlerinde kullandıran

eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş’a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir.

Bu karara itiraz edilecek olup, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığının bu ve benzeri tavrına ilişkin ayrıca bir basın toplantısıyla kamuoyu bilgilendirilecektir."