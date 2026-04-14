14 Nisan 2026 Salı
Akaryakıtta tabelanın beyni yandı: İndirim geldi ama zam da gelecek

ABD-İran savaşının etkilerinin doğrudan vatandaşa yansıtılmasıyla fırlayan Brent Petrol, tarihi zamların arından müzakere sürecinin de etkisiyle geri çekilmeye başladı.

Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Motorine gelen indirimler, hala savaş öncesi seviyelere yaklaşamazken, günden güne değişen akaryakıt fiyatları vatandaşın hem aklını hem de cebini bulandırıyor.

Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından Türkiye’de motorine litre başına 4,35 lira indirim yapıldı.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 72,23 liraya, Ankara’da 73,35 liraya, İzmir’de 73,63 liraya geriledi. Doğu illerinde ise motorin litre fiyatı 75,08 lira seviyesine düştü.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.65 TL
Motorin: 72.26 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.51 TL
Motorin: 72.12 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.62 TL
Motorin: 73.38 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 63.90 TL
Motorin: 73.66 TL
LPG: 34.79 TL

