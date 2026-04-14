Fransa’da çimento sektörünün önde gelen şirketlerinden Lafarge hakkında yürütülen davada karar açıklandı. Paris Ceza Mahkemesi, şirketi ve bazı yöneticilerini Suriye’deki faaliyetleri nedeniyle suçlu buldu.

Mahkeme, 2013-2014 döneminde şirketin bölgede faaliyetlerini sürdürebilmek için IŞİD dahil silahlı gruplara ödeme yaptığını tespit etti. Bu ödemelerin “güvenlik” adı altında gerçekleştirildiği belirtildi.

IŞİD DAHİL GRUPLARA ÖDEME

Dava sürecinde, Lafarge’ın Suriye’deki operasyonlarını devam ettirmek amacıyla farklı silahlı gruplara toplamda 5,6 milyon euroya varan ödeme yaptığı ortaya kondu. Mahkeme, bu durumun “terör örgütünü finanse etmek” kapsamında değerlendirildiğine hükmetti.

ŞİRKETE PARA CEZASI

Karar kapsamında şirkete 1 milyon 125 bin euro para cezası verildi. Ayrıca Lafarge’ın yargılama masraflarını karşılaması ve mahkeme kararını kamuoyuna açıklaması kararlaştırıldı.

ESKİ CEO’YA HAPİS CEZASI

Mahkeme, dönemin üst düzey yöneticilerinin de bu süreçten haberdar olduğunu belirtti. Eski CEO Bruno Lafont’un söz konusu ödemeleri bildiği ve onayladığına hükmedildi.

Lafont hakkında 6 yıl hapis ve 225 bin euro para cezası verilirken, diğer sanıklar da 18 ay ile 7 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kararın, şirketlerin çatışma bölgelerindeki faaliyetlerine yönelik önemli bir emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.