Anasayfa Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı çok sayıda alım yapıyor... Şartlar belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı çok sayıda alım yapıyor... Şartlar belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 209 sözleşmeli imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı çok sayıda alım yapıyor... Şartlar belli oldu - Resim: 1

Diyanet İşleri Başkanlığının, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 sözleşmeli imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı çok sayıda alım yapıyor... Şartlar belli oldu - Resim: 2

İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 KPSS puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 3 bin 209 imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alımı yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı çok sayıda alım yapıyor... Şartlar belli oldu - Resim: 3

Başvurular 20 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden saat 16.30'a kadar yapılacak. Adayların 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı çok sayıda alım yapıyor... Şartlar belli oldu - Resim: 4

Sözlü sınavlar, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Bolu, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Diyarbakır, İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için ise Bursa, Denizli, Samsun, Yozgat, Konya ve Şanlıurfa'da yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı çok sayıda alım yapıyor... Şartlar belli oldu - Resim: 5

Diğer grupların sınavları ise Eskişehir ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı çok sayıda alım yapıyor... Şartlar belli oldu - Resim: 6

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı çok sayıda alım yapıyor... Şartlar belli oldu - Resim: 7

Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı çok sayıda alım yapıyor... Şartlar belli oldu - Resim: 8

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: AA
