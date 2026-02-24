Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın, gün içinde kahvehanede yaşanan tartışmanın ardından gerçekleştiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde kahvede oyun oynayan S.D. ile Hayrettin Aydın arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı ve S.D. olay yerinden ayrıldı.

İddiaya göre iftar saatinden sonra yeniden aynı kahvehaneye gelen S.D., yanında getirdiği tabancayla içeride bulunan Hayrettin Aydın’a ateş açtı. Silahındaki mermileri boşalttıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Silah sesleri üzerine kahvehaneye sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hayrettin Aydın’a ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Aydın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.