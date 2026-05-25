Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kazada yaralanan tır şoförü Musa U, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri sona eren sürücü, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan Musa U, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde Musa U. (59) idaresindeki 55 K 4065 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız'ın (43) kullandığı 34 PMS 61 ile Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PNK 09 plakalı otomobile çarpmış, sürücü Yıldız ile beraberindeki eşi Melek (40), çocukları Hamza (7), Hasan (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetmişti.

Aynı otomobildeki ailenin diğer çocuğu Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada, diğer otomobildeki Ferhat Yıldız (45), eşi Fatma (40) ile çocukları Sümeyye (9) ve Eymen Yıldız (16) ile tır sürücüsü Musa U. yaralanmıştı.