Türkiye’de dar gelirli vatandaşların gıda enflasyonu altında ezildiğini ifade eden Ufuk Söylemez, “Dar gelirli vatandaş örmek olarak söylemek gerekirse aylık gelirinin yüzde 7’sini gıdaya harcayabilirken, geliri iyi olan vatandaşlar yüzde 10’unu harcıyor. Bu dengesizlikten kurtulmak ve vatandaşı rahatlatmak için dar geliri olanlara yönelik bir tüketim paketi oluşturup ona göre enflasyon hesaplanmalı. Bu rakam üzerinden fiyatlar belirlenmeli. Bu yolla vatandaş gıda enflasyonunda en azından rahatlar. Yunanistan bunu yapıyor, Türkiye’de yapabilir” dedi.

Türkiye’de satıcı ve gıda enflasyonunun çok yüksek olduğuna işaret eden Ufuk Söylemez, tarımda kendi kendine yeterli olan Türkiye’nin yerinde yeller estiğini kaydederek, et ve ekmek kuyruklarının günlük hayatın bir parçası haline geldiğini vatandaşın karpuzu bile dilimle satın alabildiğini ifade etti. İstanbul ve Antalya hallerinde domates, salatalık, patates, soğan, limon, biber, ıspanak, çilek, brokoli gibi ürünlerin fiyatlarının bir yıl boyunca takip edildiğini anlatan Ufuk Söylemez, “Bu ürünlerin geçen sene fiyatı ne kadardı, bu sene ne kadar oldu? Örneğin Antalya halinde fiyatlarda yüzde 93 artış var, İstanbul halinde yüzde 97 artış var. Bunlar yayınlandı, siz enflasyonu yüzde 30 diyebilirsiniz ama yüzde 90 artış var fiyatlarda. Üretimi arttıralım, fiyatları düşürelim ama sistemi düzeltene kadar bir şeyler yapılması gerekiyor. Ne yapılabilir o zaman bunu düşünmek ve çare bulmak önemli, vatandaş bunu bekliyor” diye konuştu.

Gıda enflasyonunun düşürülmesine ilişkin olarak izlenen dünyadaki yöntemleri incelediğini dile getiren Ufuk Söylemez, şunları söyledi;

“Yunanistan’da gıda ve satıcı enflasyonunu önlemek için bir önlem paketi hazırlanıyor. AB’de ilk bu. Bu paket içinde 50 ürün var. Bu ürün paketinin içinde temel ihtiyaçlar ile birlikte et var, süt var, bu 50 ürünü içine alan pakete hane halkı sepeti diyorlar. Bu Türkiye’de de olabilir. Türkiye’de farklı olarak çay, şeker,un, buna benzer ürünler konabilir. Bu paketi dijital ortamda, bütün marketler ile anlaşarak bir hafta, 10 gün, 15 gün anlaşılan süre zarfında fiyat değiştirmeden tüketiciye sunabilirsiniz. Yapay zeka döneminde yapılabilir.”

Hane halkı sepeti uygulamasına 10 ürün ile başlayıp daha sonra geliştirebileceğini ifade eden Ufuk Söylemez, “Hane halkının sıklıkla kullandığı ürünlerde üreticiden tüketiciye ulaşırken nakliye, aracı kalemleri ile fiyat artıyor. Örneğin, bu gider kalemleri nedeniyle 10 liralık bir ürün 50-60 lira oluyor. Nakliye, navlun gibi giderlere devlet teşvik verebilir, kendi getirebilir. Türkiye için çözüm bu konularda karma ekonomidir” dedi.

Gıda enflasyonunda Türkiye’nin aylık enflasyonunun AB ülkeleri yıllık enflasyonundan daha yüksek olduğunu da kaydeden Ufuk Söylemez, “Yüzde 30 enflasyonu utanç enflasyonudur. Nas dediniz enflasyonu arttırdınız, yüzde 30’a düşürdük diyor iktidar bu anlayış sorgulanmalı. Dar gelirlinin enflasyonu ayrı hesaplayacak bir birim kurulmalı. Enflasyon hesaplanırken başında devlet olacak, sendikaların temsilcisi olacak, işverenlerin temsilcisi, üniversitelerin temsilcisi olacak aynı zamanda enflasyon bir kurul tarafından takip edilecek” diye konuştu.