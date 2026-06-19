Kaza, sabah saatlerinde Lüleburgaz ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi 1’inci Dere Ara Sokak’ta meydana geldi. Park etmek için geri manevra yapan Soner T. (56) yönetimindeki servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Yılmaz’a (73) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yılmaz’ın üzerinden aracın geçtiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından sürücü Soner T. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.