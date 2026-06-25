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İçişleri Bakan Yardımcısı Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve bazı milletvekillerinin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Göç İdaresi Başkanlığı ile AFAD'ın çalışmalarına ilişkin bilgi verdiklerini açıkladı.

YENİ VERİLER AÇIKLANDI

Çiftçi, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancının bulunduğunu belirterek, bunların 2 milyon 264 bin 983'ünü geçici koruma altındaki Suriyelilerin oluşturduğunu ifade etti.

2016-2026 yılları arasında 1 milyon 425 bin kişinin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde ülkesine döndüğünü kaydeden Çiftçi, geri dönüş sürecinin sürdüğünü vurguladı.

Öte yandan Çiftçi tarafından mayıs ayında açıklanan verilere göre, Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olarak kaydedilmişti.

GERİ DÖNEN SURİYELİ SAYISINDAKİ FARK

Haziran verileriyle birlikte bu sayının 15 bin 559 kişi azalarak 2 milyon 264 bin 983'e gerilediği görüldü.