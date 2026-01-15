Sinemaların yaşaması adına projelerini öncelikle beyazperdeye taşımayı tercih eden ünlü komedyen Şafak Sezer, Ketenpere Dalavere ile bu duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

14 MİLYONA YAKLAŞIK HASILATI ELDE ETTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Film, üç günlük gösterim süresinde 14 milyon 634 bin 827 TL gişe hasılatı elde etti. Serinin ilk filminde bir cast ajansında yaşanan olaylar konu edilirken, bu yeni yapımda Kalender karakterinin sinema sektöründe geçen eğlenceli ve absürt maceraları izleyiciyle buluşuyor.

OYUNCU KADROSUNDA BAKIN KİMLER VAR

Şafak Sezer’in kendi yaşadığı bir dolandırıcılık olayından ilham alarak hayata geçirdiği Ketenpere serisinin yeni projesinde birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Filmde Büşra Pekin, Uğur Aslan, Mehmet Esen, Orhan Aydın, İnan Ulaş Torun, Toygan Avanoğlu, Abidin Yerebakan, Diren Polatoğulları, Ersin Korkut, Gökhan Yıkılgan, Serkan Şengül, Aslı Bekiroğlu, Kayhan Pinç, Metin Keçeci ve Deniz Oral gibi birçok tanınmış isim kadroda yer alıyor.