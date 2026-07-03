Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi.

İlan kapsamında, Bakanlığın taşra teşkilatında faaliyet gösteren gençlik ve spor il müdürlüklerinde görev yapmak üzere toplam 600 sözleşmeli personel alınacak.

Adayların değerlendirilmesinde 2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınacak. Her kadro için ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Nihai yerleştirme ise sözlü sınav başarı sıralamasına göre belirlenecek.

Başvuru işlemleri, 13-17 Temmuz tarihleri arasında Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.