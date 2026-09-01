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Kaynak: İHA

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuz ayında duyurduğu Araştırma Burs Programları kapsamındaki ilk çağrıyı lisans öğrencileri için erişime açtı. Ülkenin enerji, maden ve teknoloji alanındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı amaçlayan burs programına başvurular 1 Eylül 2026 itibarıyla kabul edilmeye başlandı.

İLK 100 BİNE GİREN 500 ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı'ndan 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 binlik başarı dilimine giren adaylar yararlanabilecek. Belirlenen 41 farklı lisans programına yerleşen toplam 500 öğrenciye burs imkânı sunulacak. Birinci sınıfı tamamlayıp ikinci sınıfa geçen adaylarda ise genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı aranacak.

Aylık 13 bin 750 TL olarak belirlenen burs ödemesinin yanı sıra bursiyerlere, TENMAK bünyesindeki uzmanlar ve alanında deneyimli çalışanlar tarafından birebir mentörlük desteği de sağlanacak.

BAKAN BAYRAKTAR: "GENÇLERİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizin enerjisi gençlerimiz için TENMAK Lisans Başarı Bursu başvurularımız başladı. Enerji, nükleer, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 41 alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla YKS'de ilk 100 bine giren 500 lisans öğrencimize aylık 13 bin 750 TL burs imkânı ve mentörlük desteği sağlayacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin her daim yanındayız. Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecek tüm gençlerimizi bu imkândan yararlanmaya davet ediyorum."

BAŞVURULAR 15 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Öğrenciler başvuru şartları doğrultusunda kendi bölümleri içerisindeki YKS yerleştirme başarı sıralamalarına göre değerlendirilecek. TENMAK'ın resmi internet sitesi üzerinden alınan başvurular, 15 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek.