Süper Lig'de zor günlerden geçen Gençlerbirliği'nde gözler Galatasaray ile oynanacak zorlu maçlara çevrildi.

GALATASARAY İLE HEM LİGDE HEM DE KUPADA KARŞILAŞACAK

Lider Galatasaray'ı önce ligde ağırlayacak olan Gençlerbirliği ardından da Sarı Kırmızılılar ile kupada karşı karşıya gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ ANTRENMAN SAHASINDA KURBAN KESİLDİ, DUALAR EDİLDİ

Kümede kalma mücadelesi veren başkent ekibinde Galatasaray maçının hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret eden taraftarlar sahada kurban keserek dualar etti.

KÖTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇEN FUTBOL KULÜPLERİNİN GELENEĞİ

Bu sezon ikinci kez takımın başına geçtikten sonra Volkan Demirel yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan Gençlerbirliği'de bu görüntüler, eskiden futbol kulüplerinin kötü gittiği dönemlerde geleneksel olarak başvurduğu yöntemi yeniden hatırlatmış oldu.