Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

ZORLU 90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 90 dakika oyunca gol sesi çıkmadı ve iki takım da puanları bölüştü.

KAYSERİSPOR ERLING MOE İLE İLK MAÇINDA İLK PUANINI ALDI

Kayserispor yeni teknik direkörü Erling Moe yönetiminde çıktığı ilk maçta berabere kalarak puanını 20'ye yükseltti.

GENÇLERBİRLİĞİ LEVENT ŞAHİN İLE HENÜZ GALİP GELEMEDİ

Öte yandan Metin Diyadin ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Levent Şahin'i getiren Gençlerbirliği de yeni hocasıyla ikinci maçında ilk puanını aldı. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 24'e yükseltti.