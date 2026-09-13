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Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın başlangıcında ilginç anlar yaşandı.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında, Gençlerbirliği kalesinin bulunduğu bölümdeki iki su fıskiyesi bir anda çalışmaya başladı.

İRFAN CAN POZİSYON ALAMADI

Fıskiyelerden gelen su nedeniyle Gençlerbirliği kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın pozisyon almakta zorlanması üzerine karşılaşmaya devam edilemedi.

Hakem, sorunun giderilmesi için oyunu durdururken saha görevlileri devreye girdi.

FISKİYELER KAPATILINCA MAÇ DEVAM ETTİ

Kısa süreli bekleyişin ardından su fıskiyeleri kapatıldı ve kalenin bulunduğu bölgedeki sorun giderildi.

Karşılaşma daha sonra kaldığı yerden devam etti.