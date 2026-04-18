Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında lider Galatasaray kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak kritik maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi.