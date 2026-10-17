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Kaynak: Spor Servisi

Süper Lig’de heyecan, 8. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında deplasmanda puan mücadelesi verecek. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırmayı planlıyor. Mücadele öncesinde iki takımın karşılaşmasına dair önemli bilgiler gündemdeki yerini koruyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 17 Ekim Cumartesi (bugün) TSİ 16.00'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI KİM YÖNETECEK?

Maçı hakem Reşat Onur Çoşkunses yönetecek.

GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11’LER

İrfan Can, Thalisson, Metehan, Goutas, Gouveia, Fıratcan, Diabate, Abdurrahim, Tongya, Rafael Luis, Mendes.

GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Barış, Batrakov, Leao, Osimhen.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Gençlerbirliği deplasmanı öncesinde Galatasaray’da iki futbolcu cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Uruguaylı Lucas Torreira ile Trabzonspor karşılaşmasından aldığı kırmızı kart cezası bulunan Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu, Ankara’daki mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak. Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo’nun kadroya dahil edilip edilmeyeceği ise son antrenmanın ardından netlik kazanacak.